Минздрав утвердил цены на 93% референтных препаратов

В марте изменился список референтных препаратов, в результате чего одни препараты потеряли этот статус, а другие, наоборот, приобрели. Это создало проблемы, связанные с перерегистрацией цен. Минздрав уже подготовил документ, который должен решить возникшие вопросы. Сейчас ведомство и участники рынка ожидают комментарии Минюста.

Министерство здравоохранения утвердило перерегистрацию цен на 93% референтных препаратов. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств министерства Филипп Романов в ходе первого дня конференции Infor-media. Это первая масштабная встреча участников рынка после карантина, которая прошла в офлайн-формате.

Перерегистрация цен была одной из основных тем обсуждения на конференции. Участники напомнили, что с 1 марта, согласно принятому Федеральному закону № 475-ФЗ от 27.12.2019, изменилось определение референтного препарата,, соответственно, изменился и список таких препаратов. При этом заявление на перерегистрацию цены, согласно постановлению правительства от 16.12.2019 г. № 1683, производители должны были подать до 17 февраля. Как объяснил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, в результате сложилась ситуация, когда производители подали заявление на перерегистрацию цены для референтного препарата, а в марте оказалось, что препарат потерял этот статус и, соответственно, порядок на перерегистрацию цены для него тоже изменился. «Изначально полагалось, что референтный препарат будет наиболее дорогим, соответственно, по всем дженерикам и биоаналогам начинают действовать понижающие коэффициенты, и цены на них будут ниже», – пояснил Дмитриев.

При этом глава ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава отметил, что статус референтного в марте потеряли 35 препаратов, а приобрел такой статус только один препарат. Эти цифры подтвердил Романов, однако не уточнил, какой именно препарат стал референтным.

Как сообщил Дмитриев, вопрос перерегистрации цен на препараты, которые приобрели или, наоборот, потеряли статут референтного, обсуждался в рамках рабочей группы. Он добавил, что Минздрав разработал проект постановления, которое должно уточнить правила перерегистрации препаратов в таких случаях. Для уточнения необходимых вопросов был направлен запрос в Министерство юстиции. По словам Дмитриева, ответ ведомства планируют получить на этой неделе.

Директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова отметила, что еще одной проблемой, которой сейчас уделяется меньше внимания, стало изменение курса евро и доллара почти на 25%, в результате чего изменилась рентабельность препаратов. Она отметила, что в 2014 году, когда курс резко изменился, шла речь о необходимости индексации цен и поправочного коэффициента. «Наверное, к этому вопросу пора уже возвращаться», – считает Титова.

Фото: Игорь Чунусов

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