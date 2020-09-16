Новые Apple Watch смогут измерять уровень кислорода в крови

Компания Apple презентовала новую версию смарт-часов Apple Watch Series 6, в которых встроены датчики для измерения уровня кислорода в крови и для отслеживания сердечного ритма. С помощью данных функций компания намерена проводить исследования в области здравоохранения совместно со специалистами из Калифорнийского университета в Ирвине, Университетской сетью здравоохранения и Университетом Торонто в Канаде, центром изучения гриппа Seattle Flu Study и преподавателями Медицинской школы Вашингтонского университета.

Измерять показатели уровня кислорода в крови будут специальный датчик и приложение, которое может работать в фоновом режиме. Датчик оснащен четырьмя светодиодными кластерами и четырьмя фотодиодами, расположенными в задней панели часов.

Компания Apple заявила о сотрудничестве с Университетской сетью здравоохранения и Университетом Торонто в Канаде, чтобы узнать больше о том, как показатели содержания кислорода от Apple Watch могут быть использованы для лечения сердечной недостаточности. Еще одним актуальным исследованием Apple совместно со специалистами из центра изучения гриппа Seattle Flu Study и преподавателями Медицинской школы Вашингтонского университета стало изучение изменения содержания кислорода в крови и частоты сердечных сокращений, которые могут быть ранними сигналами начала гриппа и COVID-19.

Также часы смогут рассказать о состояниях, влияющих на сердце и легкие: Apple намерена изучить особенности раннего выявления астмы и контроля за ней с помощью собранных смарт-часами данных о физиологическом состоянии человека. Для этого компания работает с экспертами по легочным заболеваниям из Калифорнийского университета в Ирвине и со страховой компанией Anthem.

В настоящее время нет данных о том, разрешило ли Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) использовать представленные в часах функции на территории США.

В 2018 году компания Apple уже получала одобрение от FDA на использование в Apple Watch Series 4 датчика для снятия электрокардиограммы (ЭКГ). Тогда потребительское устройство с подобным функционалом стало вторым, которое было одобрено FDA. Первым еще в 2017 году разрешение получило устройство KardiaBand американского разработчика AliveCor, которое встраивается в ремешок для «умных» часов Apple и точно так же следит за сердечным ритмом владельца, а в случаях отклонений от нормы предлагает снять ЭКГ и отправить результаты врачу.

Японская ассоциация по развитию медоборудования (JAAME) в начале сентября одобрила возможность снятия электрокардиограммы и уведомлений о нерегулярном сердечном ритме в Apple Watch Series 4 и 5. Сейчас сделать ЭКГ с помощью смарт-часов от Apple можно в США и еще нескольких странах, но на многих крупных рынках, например, в России и Австралии, эта опция недоступна.