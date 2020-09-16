Takeda открыла новый научно-производственный Центр в области клеточной терапии

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о расширении производственных мощностей по производству клеточной терапии, открыв новый завод площадью более 2,2 тыс. кв. метров в R&D Центре в Бостоне (штат Массачусетс, США). Центр предоставляет возможности для непрерывных исследований, что позволит ускорить разработки компании в области клеточной терапии нового поколения, изначально ориентированной на онкологию, но с потенциалом расширения в другие терапевтические области.

По словам Криса Арендта (Chris Arendt), руководителя терапевтического направления — онкология, компании Takeda, благодаря трем онкологическим программам клеточной терапии, находящимся на стадии клинических испытаний и еще двум, которые должны поступить в клинику в 2021 году, можно сказать, что работа идёт быстро и целенаправленно. Новое предприятие поможет максимально быстро масштабировать производство, что даст преимущество одновременного продвижения нескольких высокодифференцированных программ клеточной терапии.

Завод будет производить клеточную терапию для клинической оценки с момента открытия до ключевых испытаний фазы 2b. Нынешнее предприятие соответствует стандарту cGMP, оно было разработано в соответствии со всеми регулятивными требованиями США и Японии к производству клеточной терапии.

Клеточная терапия — это вид иммунотерапии, который использует генетически модифицированные иммунные клетки для поиска и уничтожения раковых клеток. Поскольку клеточная терапия разрабатывается на основе живых клеток, она должна производиться в строго регулируемой среде. Каждая платформа онкологической клеточной терапии имеет уникальные технологические требования к тому, как они составляются, производятся, транспортируются и, в конечном итоге, вводятся пациентам.

В настоящее время Takeda и MD Anderson разрабатывают потенциально лучший в своем классе препарат для аллогенной клеточной терапии (ТАК-007), находящийся в фазе 1/2 испытаний, который может применяться у пациентов с рецидивирующими или рефрактерными неходжкинскими лимфомами (НХЛ) и хроническими лимфолейкозами (ХЛЛ). Недавно были также начаты два дополнительных исследования 1-й фазы программ клеточной терапии для лечения рецидивирующего/рефрактерного В-клеточного рака и для лечения ранее леченных солидных опухолей, экспрессирующих GPC3.

gmpnews