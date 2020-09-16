ОАЭ одобрили для экстренного использования вакцину от COVID-19 компании Sinopharm

14 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах была одобрена для экстренного использования вакцина от COVID-19. Препарат применяется, в первую очередь, для медицинских работников, сообщает издание thenational.ae.

Министр здравоохранения Абдулрахман Аль Оваис (Abdulrahman Al Owais) подчеркнул, что вакцина для защиты от коронавируса может быть использована только в «экстренных случаях».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЗАКОНАМ И НОРМАМ, — СКАЗАЛ Г-Н АЛЬ ОВАИС.

По его словам, вакцина, произведенная китайской компанией Sinopharm, находится на заключительной стадии испытаний (III фаза) в ОАЭ.

Напомним, что в ОАЭ с июля текущего года проходят испытания двух потенциальных вакцин, разработанных компанией Sinopharm. Данные клинических исследований показывают, что вакцина способствовала выработке антител у 100% добровольцев. В общей сложности, в испытаниях двух штаммов вакцины, принимают участие 31 000 человек. Испытания все еще продолжаются, но собранные данные показали, что вакцина эффективна и безопасна.

По словам официальных лиц, во время испытания у добровольцев наблюдались лишь незначительные побочные явления, такие как боль в горле, головная боль, усталость и болезненные ощущения в области инъекции. Более 1000 добровольцев с хроническими заболеваниями вообще не испытали каких-либо осложнений после вакцинации препаратом компании Sinopharm.

gmpnews