Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», разработанный на базе саранского «Биохимика», с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.
«Препарат «Арепливир» стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках», — сказал Белый.
Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир», который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.