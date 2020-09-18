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Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», разработанный на базе саранского «Биохимика», с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

«Препарат «Арепливир» стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках», — сказал Белый.

Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир», который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.

ria.ru

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18 сентября, 2020 | Просмотров: 102