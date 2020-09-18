BioNTech купила производственную площадку Novartis для производства вакцины ОАЭ одобрили для экстренного использования вакцину от COVID-19 компании Sinopharm » Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», разработанный на базе саранского «Биохимика», с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый. Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», разработанный на базе саранского «Биохимика», с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый. «Препарат «Арепливир» стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках», — сказал Белый. Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир», который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%. ria.ru