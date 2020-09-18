BioNTech купила производственную площадку Novartis для производства вакцины

Биотехнологическая компания BioNTech выкупила у швейцарской Novartis производственную площадку в Германии. Ожидается, что объем выпуска вакцины от COVID-19 увеличится до 750 млн доз.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech купила у швейцарского фармацевтического гиганта Novartis производственную площадку для увеличения объемов выпуска вакцины от коронавируса, пишет Reuters.

В компании надеются, что сделка позволить нарастить производство препарата в следующем году на несколько миллионов доз, а использование вакцины будет одобрено уже в октябре.

Генеральный директор BioNTech Угур Сахин сказал, что их экспериментальная вакцина, которую компания разрабатывает вместе с Pfizer, может стать первой в западном мире.

«Хорошая вакцина должна приводить к иммунизации 70—75% привитых. Этот показатель мы установили для себя, чтобы получить вакцину, которая может остановить пандемию», – отметил Сахин.

Как сообщалось ранее, BioNTech и Pfizer рассчитывают направить заявку на одобрение вакцины в октябре текущего года. В случае положительного решения они смогут произвести до 100 млн доз к концу 2020 года и около 1,3 млрд доз к концу 2021 года.

Сделка с Novartis, стоимость которой не разглашается, является частью попытки подготовиться к масштабному выпуску экспериментальной вакцины.

Завод в немецком городе Марбург будет полностью переоборудован в первой половине 2021 года, а его мощность составит до 750 млн доз вакцины в год.

Биотехнологическая компания заявила, что предприятие с 300 сотрудниками, которые присоединятся к BioNTech, станет одним из крупнейших заводов в Европе, наряду с двумя уже существующими производственными площадками BioNTech.

Алексей Петров

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