Moderna и Vertex Pharmaceuticals начали разработку генных препаратов от муковисцидоза

Moderna и Vertex Pharmaceuticals подписали соглашение о партнерстве, которое будет сосредоточено на разработке новых липидных наночастиц и мРНК для доставки средств редактирования генома. Препараты будут использованы для лечения муковисцидоза. Договор подписан на 3 года.

Американские компании Moderna и Vertex Pharmaceuticals подписали новое соглашение на сумму до 455 млн долл. о сотрудничестве в области разработки новых липидных наночастиц и мРНК для доставки средств редактирования генома при муковисцидозе, пишет FirstWord Pharma.

Согласно условиям трехлетного соглашения, Moderna получит от Vertex авансовый платеж в размере 75 млн долл. В дальнейшем в зависимости от достижений определенных целей в области разработки, регулирования и коммерциализации компания может получить до 380 млн долл.

Компании заявили, что новый договор дополняет уже существующее сотрудничество, которое началось после заключения в 2016 году договора о разработке лекарственных средств для лечения муковисцидоза.

В рамках нового соглашения Moderna будет проводить исследования по разработке новых липидных наночастиц. Между тем Vertex будет нести ответственность за доступ к другим компонентам терапии с редактированием генома, а также за последующие доклинические и клинические исследования и усилия по коммерциализации будущих препаратов.

Алексей Петров

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