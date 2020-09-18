Два российских препарата с МНН «фавипиравир» готовы к отправке в аптеки

Два отечественных препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир», торговые названия которых не приводятся, можно будет использовать для лечения новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Соответствующие изменения внесены в их регистрационные удостоверения. Первый из этих препаратов прошел регистрацию по ускоренной процедуре до завершения III фазы клинических исследований, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Минздрав позволить применять препарат «Авифавир» (действующее вещество фавипиравир) у больных с COVID-19, которые получают лечение дома. Глава фонда Кирилл Дмитриев предполагал, что лекарство появится в аптеках уже в конце июля. Против этого выступила АОКИ.

Доказано, что препарат обладает тератогенным и эмбриотоксическим эффектом, указывала в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко исполнительный директор ассоциации Светлана Завидова. Международные данные об эффективности фавипиравира для лечения пациентов с COVID-19 ограничены. Результатов исследований, проведенных с соблюдением международных стандартов, недостаточно, чтобы разрешать широкое применение фавипиравира, констатировали в АОКИ.

Однако, по данным Минздрава, «противовирусный препарат показал эффективность». Что касается тератогенности и эмбриотоксичности, то, как указывал в июле Дмитриев, препарат противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности.

По сведениям ТАСС, в ближайший понедельник первые партии таблеток могут поступить в аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе «Промомеда».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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