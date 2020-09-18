«Дата МАТРИКС» примет участие в создании оператора биомедицинских данных

Компания «Дата МАТРИКС» вступила в Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний», в составе которой примет участие в треке «Биомедицинские данные».

Цель проекта – создание национального банка биомедицинских данных, поступающих из ряда источников для последующего использования их в производстве датасетов и машинного обучения. Это одна из главных задач на пути создания в России собственного рынка искусственного интеллекта для медицины. Над инициативой в составе консорциума работает ряд компаний, специализирующихся на IT-решениях и разработках в сфере искусственного интеллекта.

Предполагается, что эксперты «Дата МАТРИКС» подключатся к разработке вариантов модернизации нормативно-правовой базы в рамках инициированной государством программы по запуску в России экспериментально-правовых режимов для проектов, связанных с цифровыми инновациями.

«Наша цель – создать отдельную ячейку, посвященную исследованиям рутинной клинической практики, при этом предоставляя возможность заинтересованным сторонам (фармацевтическим компаниям, контрактно-исследовательским организациям, институтам) участвовать в процессе формирования рынка», – пояснила Екатерина Чурзина, руководитель отдела развития компании «Дата МАТРИКС».

Свой приоритет команда «Дата МАТРИКС» определяет как предоставление доступа к данным, стандартизация форматов передачи и хранения и более широкое использование данных как экономическими агентами, так и регулятором.

«Вступление «Дата МАТРИКС» в наши ряды – важное событие для ассоциации, поскольку у этой компании есть большой опыт формирования специализированных медицинских датасетов, она в России, на наш взгляд, лидер в сегменте RWD/RWE, – прокомментировал событие генеральный директор Ассоциации «НБМЗ» Борис Зингерман. – Мы рассчитываем, что это придаст новый импульс работе по созданию национального оператора биомедицинских данных, ведь «Дата МАТРИКС» способна взять на себя лидерство в вопросах технического, организационного и правового обеспечения обращения медицинских данных. Приглашаем всех членов ассоциации подключиться к этой большой и важной работе».

Резидент инновационного фонда Сколково – «Дата МАТРИКС» предоставляет услуги по исследованию рутинной клинической практики (RWE) с использованием российских и зарубежных датасетов, обработке данных и биостатистике в клинических исследованиях и разрабатывает программные продукты для клинических исследований.

В портфеле компании более 200 проектов для фармацевтических и биотехнологических компаний и CRO. Среди ее продуктов такие приложения, как EDC, IWRS и ePRO. Компания входит в профессиональные сообщества CDISC, ACDM, SCDM.

Источник: Дата МАТРИКС

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