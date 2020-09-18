Суд подтвердил право ФАС затребовать у фарморганизации любую информацию в любом объеме

«Пермфармации» надлежит заплатить 50 тыс. руб. штрафа за отказ предоставить пермскому УФАС все запрошенные документы. Фармацевтическая организация сочла требования тероргана чрезмерными. Арбитражный суд указал, что «объем запрашиваемых сведений определяется антимонопольным органом самостоятельно в зависимости от обстоятельств». Решение от 16 сентября опубликовано в системе «Мой арбитр».

В рамках расследования дела о картеле между АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» Пермское УФАС запросило у первой компании целый пакет документов, перечень которых занимает больше страницы формата А4. В том числе надо было указать, каким образом производится расчет процента вознаграждения за оказанные услуги, сведения об объеме услуг аутсорсинга, все договоры аутсорсинга, заключенные компанией с третьими лицами, указать, в какой графе отчета о финансовых результатах за 2017 и 2018 годы отражены доходы по договору аутсорсинга с ООО «Фарма Софт». Компания предоставила документы по некоторым из пунктов, поскольку остальные, по ее мнению, к рассматриваемому делу не относятся.

УФАС отреагировало на это постановлением об административном правонарушении и штрафом в размере 50 тыс. руб. Попытка отменить это решение не увенчалась успехом.

Арбитражный суд указал, что непредоставление сведений либо их несвоевременное предоставление в федеральный антимонопольный орган является административным нарушением. Действующее законодательство предоставляет ФАС право истребовать документы (информацию) и не содержит ограничений по срокам, составу и объему запрашиваемых документов (информации), необходимых для осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Соответственно, терорган свои полномочия не превысил и закон не нарушил.

Екатерина Погонцева

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