В России возник дефицит пропранолола

В российских аптеках нельзя купить антигипертензивный препарат с МНН пропранолол. Дистрибьюторы сообщили об отсутствии лекарства у производителей. Производители в свою очередь рассказали о проблемах с субстанцией.

По данным компании AlphaRM, снижение продаж препарата произошло в 2019 году – на 62% по сравнению с 2018 годом. За первые семь месяцев 2020 года продажи выросли на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, но объем рынка пропранолола в текущем году стал меньше на 50% по сравнению с январем–июлем 2018 года. К тому же препарат практически невозможно купить в аптеках.

Пропранолола нет ни у кого

«Дефектура пропранолола наблюдалась с начала этого года. Причина – сокращение поставок со стороны производителей», – рассказал «ФВ» коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов.

«Анаприлина ни у кого нет, – подтвердил коммерческий директор ФК «Пульс» Вадим Копылов. – Если появляется, то в очень небольших количествах. Поставщики говорят, что есть трудности с сырьем, и плюс он ограничен по наценке, так как входит в Перечень ЖНВЛП».

Согласно данным AlphaRM, в 2020 году из продажи ушел пропранолол сразу нескольких производителей.

Рейтинг корпораций–производителей МНН пропранолол по стоимостному объему на фармрынке РФ в январе–июле 2020 года Рейтинг Корпорация Объем рынка в январе–июле 2020 года Динамика рынка в январе–июле 2020/2019 годов, % млн руб. тыс упак. В стоимостном выражении В натуральном выражении 1 Обновление ПФК 15,8 615,7 93,6 265,3 2 Татхимфармпрепараты 13,3 698,0 54,2 67,8 3 Озон 6,8 172,6 1,8 -34,3 4 Sun Pharma 6,2 331,3 1161,8 1280,7 6 Медисорб 0,3 8,5 -81,9 -84,1 7 Авексима 0,1 4,3 -88,2 -89,2 8 Фармацевтическая компания Здоровье 0,0003 0,02 -76,3 -71,2 9 Уралбиофарм 0,0 0,0 -100,0 -100,0 10 Фармстандарт 0,0 0,0 -100,0 -100,0 11 Синтез ОАО 0,0 0,0 -100,0 -100,0 12 Allergan 0,0 0,0 -100,0 -100,0 Источник: AlphaRM

В компании «Медисорб» пояснили, что таблетки «Анаприлин Медисорб» 40 мг № 50 не производились в 2020 году и не будут выпускаться до конца года в связи с отсутствием субстанции. Другие производители на запрос «ФВ» на момент публикации не ответили.

Согласно госреестру лекарственных средств, в 2020 году ситуация с поставщиками сырья улучшилась. В реестр внесены сразу два отечественных производителя препарата ­– ПФК «Обновление» и «Активный компонент». Однако это не означает, что препарат будет производиться. Например, «Фармстандарт» внес в регистрационное досье «Активный компонент» как поставщика субстанции, но препарата на рынке так и нет.

«Мы готовы обеспечить наши фармкомпании субстанцией, но они не могут ее купить, так как по цене она выше, чем китайская, которая, кстати, тоже выросла в цене. Цена на пропранолол зарегистрирована несколько лет назад и к настоящим экономическим условиям уже не имеет отношения», – объяснял президент «Активного компонента» Александр Семенов еще в феврале 2020 года.

Почему уходит пропранолол

В 2019 году «Фармстандарт» подал предложение в Комиссию Минздрава по формированию перечней лекарств предложение об исключении пропранолола и атенолола в таблетках из Перечня ЖНВЛП из-за нерентабельности их производства, причина которой – низкая цена.

По данным ГРЛС, цена пропранолола производства «Фармстандарт-Лексредства» зафиксирована на уровне 10,78 руб. за упаковку (50 таблеток дозировкой 40 мг) в 2015 году. Российские производители имеют право ежегодно повышать цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП на уровень годовой инфляции. Однако в реестре цена «Фармстандарта» не менялась в течение пяти лет.

Другие производители чаще обращались в Минздрав для пересмотра цен. Например, компании «Биосинтез» (входит в группу Sun Pharma) в 2019 году удалось на 12% повысить стоимость таблеток с дозировкой 40 мг, тогда же «Татхимфармпрепараты» добилась повышения на 29%. Производитель ПФК «Обновление» в 2019 году вывел на рынок новые фасовки лекарства ­– 52 и 112 таблеток, в итоге стоимость одной таблетки 40 мг производителя выросла с 0,26 руб. до 0,5 руб.

Сейчас цена одной таблетки 40 мг у пяти отечественных производителей находится в диапазоне 0,33–0,5 руб. Они зарегистрировали свои лекарства несколько лет назад. В особом положении оказался «Озон», который вывел свое лекарство на рынок в 2017 году, в итоге стоимость таблетки 40 мг составляет 0,8 руб.

«ФВ» попросил Минздрав прокомментировать, насколько критично исчезновение препарата из обращения. На момент публикации ответа не было. В то же время в 2019 году Комиссия Минздрава по перечням отказалась исключать препарат из Перечня ЖНВЛП. «ФВ» также попросил рассказать Минпромторг о том, как решается вопрос с производством лекарства. Ответа также пока нет.

В 2019 году Минздрав обещал подготовить отдельное постановление правительства о ценах на дешевые препараты. Однако до сих пор такой документ не утвержден.

Источник: AlphaRM

Елена Калиновская

Вероника Догузова

Маргарита Грошева

pharmvestnik