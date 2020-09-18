В России возник дефицит пропранолола

В российских аптеках нельзя купить антигипертензивный препарат с МНН пропранолол. Дистрибьюторы сообщили об отсутствии лекарства у производителей. Производители в свою очередь рассказали о проблемах с субстанцией.
По данным компании AlphaRM, снижение продаж препарата произошло в 2019 году – на 62% по сравнению с 2018 годом. За первые семь месяцев 2020 года продажи выросли на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, но объем рынка пропранолола в текущем году стал меньше на 50% по сравнению с январем–июлем 2018 года. К тому же препарат практически невозможно купить в аптеках.
Пропранолола нет ни у кого
«Дефектура пропранолола наблюдалась с начала этого года. Причина – сокращение поставок со стороны производителей», – рассказал «ФВ» коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов.
«Анаприлина ни у кого нет, – подтвердил коммерческий директор ФК «Пульс» Вадим Копылов. – Если появляется, то в очень небольших количествах. Поставщики говорят, что есть трудности с сырьем, и плюс он ограничен по наценке, так как входит в Перечень ЖНВЛП».
Согласно данным AlphaRM, в 2020 году из продажи ушел пропранолол сразу нескольких производителей.
|Рейтинг корпораций–производителей МНН пропранолол по стоимостному объему на фармрынке РФ в январе–июле 2020 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Объем рынка в январе–июле 2020 года
|Динамика рынка в январе–июле 2020/2019 годов, %
|млн руб.
|тыс упак.
|В стоимостном выражении
|В натуральном выражении
|1
|Обновление ПФК
|15,8
|615,7
|93,6
|265,3
|2
|Татхимфармпрепараты
|13,3
|698,0
|54,2
|67,8
|3
|Озон
|6,8
|172,6
|1,8
|-34,3
|4
|Sun Pharma
|6,2
|331,3
|1161,8
|1280,7
|6
|Медисорб
|0,3
|8,5
|-81,9
|-84,1
|7
|Авексима
|0,1
|4,3
|-88,2
|-89,2
|8
|Фармацевтическая компания Здоровье
|0,0003
|0,02
|-76,3
|-71,2
|9
|Уралбиофарм
|0,0
|0,0
|-100,0
|-100,0
|10
|Фармстандарт
|0,0
|0,0
|-100,0
|-100,0
|11
|Синтез ОАО
|0,0
|0,0
|-100,0
|-100,0
|12
|Allergan
|0,0
|0,0
|-100,0
|-100,0
|Источник: AlphaRM
В компании «Медисорб» пояснили, что таблетки «Анаприлин Медисорб» 40 мг № 50 не производились в 2020 году и не будут выпускаться до конца года в связи с отсутствием субстанции. Другие производители на запрос «ФВ» на момент публикации не ответили.
Согласно госреестру лекарственных средств, в 2020 году ситуация с поставщиками сырья улучшилась. В реестр внесены сразу два отечественных производителя препарата – ПФК «Обновление» и «Активный компонент». Однако это не означает, что препарат будет производиться. Например, «Фармстандарт» внес в регистрационное досье «Активный компонент» как поставщика субстанции, но препарата на рынке так и нет.
«Мы готовы обеспечить наши фармкомпании субстанцией, но они не могут ее купить, так как по цене она выше, чем китайская, которая, кстати, тоже выросла в цене. Цена на пропранолол зарегистрирована несколько лет назад и к настоящим экономическим условиям уже не имеет отношения», – объяснял президент «Активного компонента» Александр Семенов еще в феврале 2020 года.
Почему уходит пропранолол
В 2019 году «Фармстандарт» подал предложение в Комиссию Минздрава по формированию перечней лекарств предложение об исключении пропранолола и атенолола в таблетках из Перечня ЖНВЛП из-за нерентабельности их производства, причина которой – низкая цена.
По данным ГРЛС, цена пропранолола производства «Фармстандарт-Лексредства» зафиксирована на уровне 10,78 руб. за упаковку (50 таблеток дозировкой 40 мг) в 2015 году. Российские производители имеют право ежегодно повышать цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП на уровень годовой инфляции. Однако в реестре цена «Фармстандарта» не менялась в течение пяти лет.
Другие производители чаще обращались в Минздрав для пересмотра цен. Например, компании «Биосинтез» (входит в группу Sun Pharma) в 2019 году удалось на 12% повысить стоимость таблеток с дозировкой 40 мг, тогда же «Татхимфармпрепараты» добилась повышения на 29%. Производитель ПФК «Обновление» в 2019 году вывел на рынок новые фасовки лекарства – 52 и 112 таблеток, в итоге стоимость одной таблетки 40 мг производителя выросла с 0,26 руб. до 0,5 руб.
Сейчас цена одной таблетки 40 мг у пяти отечественных производителей находится в диапазоне 0,33–0,5 руб. Они зарегистрировали свои лекарства несколько лет назад. В особом положении оказался «Озон», который вывел свое лекарство на рынок в 2017 году, в итоге стоимость таблетки 40 мг составляет 0,8 руб.
«ФВ» попросил Минздрав прокомментировать, насколько критично исчезновение препарата из обращения. На момент публикации ответа не было. В то же время в 2019 году Комиссия Минздрава по перечням отказалась исключать препарат из Перечня ЖНВЛП. «ФВ» также попросил рассказать Минпромторг о том, как решается вопрос с производством лекарства. Ответа также пока нет.
В 2019 году Минздрав обещал подготовить отдельное постановление правительства о ценах на дешевые препараты. Однако до сих пор такой документ не утвержден.
Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
Вероника Догузова
Маргарита Грошева