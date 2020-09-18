Эксперты обсудили вопросы развития цифровизации фарммаркетинга после пандемии

Актуальные вопросы фармрынка, такие как искусственный интеллект, digital-трансформация в орфанном бизнесе, правовые аспекты цифрового фарммаркетинга, обсудили эксперты фармотрасли 10 сентября на первой после пандемии offline-конференции о цифровизации в фарммаркетинге Dconf 2020, которая собрала 200 участников.

В период пандемии только 10–15% врачей понравились вебинары и взаимодействие в интернете, а 30–35% отнеслись негативно к звонкам, вторжению в сети и диджитал-маркетингу. При этом 50% врачей с пониманием восприняли попытки фармкомпаний поддерживать контакт. Такие результаты исследования представила на конференции генеральный директор Alfasigma S.p.A Ольга Глазкова.

Менеджер по эффективности маркетинга (Marketing Excellence) Stada Вячеслав Краснов и управляющий директор коммуникационного агентства D Voice Дарья Боровская рассказали о Doctor Customer Journey Map (DCJM) — карте взаимодействия с клиентом и врачом. Инструмент позволяет увеличить эффективность рекламных кампаний.

Представители компании Sanofi Евгения Демина и Михаил Кожемякин рассказали, как изменился подход к работе в диагностике орфанных заболеваний в период карантинного режима, связанного с COVID-19. Так, в этот переод резко упала доля врачей, вовлеченных в диагностику редких заболеваний. Однако мультиканальное вовлечение специалистов, ориентированное на потребности целевой аудитории, позволило повысить интерес к этой социально значимой проблеме. 62% впервые выявленным пациентам с орфанными заболеваниями был поставлен диагноз во время эпидемии в сравнении с 17% в течение I квартала.

По словам экспертов, одним из главных направлений развития фармацевтической отрасли в пандемию стал глобальный переход в цифровой фарммаркетинг. В этот период «Доктор на работе» увеличил штат компании на 30%. Это позволило улучшить мобильные приложения, модернизировать созданные и запустить новые мессенджеры, а также внедрить искусственный интеллект.

По результатам ежегодного исследования поведения врачей в интернете Doctor Index 2020, в текущем году на 14% больше врачей стали посещать образовательные курсы, используя цифровые источники информации, в сравнении с прошлым годом.

В 2020 году «Доктор на работе» запускает иностранные версии платформы для обмена международным опытом и расширения возможности рекламных кампаний клиентов фармацевтической отрасли, сообщил основатель платформы «Доктор на работе» Станислав Сажин.

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