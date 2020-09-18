Из федерального бюджета в 2021 году направят 60 млрд рублей на лекарства от орфанных болезней

В проекте федерального бюджета на 2021 год предусмотрено 60 млрд руб. на закупку лекарств для больных орфанными заболеваниями. В последующие два года сумма увеличится: в 2022 году – до 64 млрд руб., в 2023 году – до 68,6 млрд руб.

Расходы федерального бюджета на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями будут обеспечены за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, сообщает ТАСС.

В июне 2020 года Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц, а полученные за счет этого около 60 млрд руб. в год направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он подчеркнул, что действующие программы для таких пациентов должны быть сохранены. Глава государства поручил правительству и Общественной палате разработать механизм распределения этих средств.

В то же время в 2021 году на 6,4 млрд руб. сократится финансирование централизованных закупок Минздравом лекарств для программы высокозатратных нозологий (ВЗН), сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. В 2022 и 2023 годах снижение расходов на программу ВЗН продолжится на 6,7 млрд руб. ежегодно.

В агентстве не уточнили, снижение произойдет по сравнению с уровнем финансирования на 2020 год (61,8 млрд руб.) или по сравнению с планами, зафиксированными в ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В целом в 2021 году на здравоохранение из федерального бюджета потратят 1,1 трлн руб., это составит 5,3% от общих расходов федеральной казны. В 2022 году эта доля уменьшится до 5,2%, в 2023 году – до 4,9%.

Объем бюджетных ассигнований на здравоохранение в ближайшие два года увеличиваться не будет: и в 2021-м, и в 2022 году он будет равен 1,12 трлн руб. В 2023 году сумма уменьшится до 1,1 трлн руб.

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в следующем году составят 847,5 млрд руб., в 2022 году ­– 844,9 млрд руб., в 2023 году – 807,2 млрд руб.

Согласно документу, в 2021 году на 138,1 млн руб. увеличится финансирование разработки вакцины против новой коронавирусной инфекции ФМБА.

Финансирование национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году составит 243,2 млрд руб., в 2022 году – 251,1 млрд руб., в 2023 году – 212,1 млрд руб.

В пояснительной записке отмечается, что в ближайшие три года финансирование нацпроекта будет сокращено примерно на 27,5 млрд руб. По сравнению с запланированными расходами в ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2021 году финансирование уменьшится на 9,6 млрд руб., в 2022 году – на 11,5 млрд руб., в 2023 году – на 6,4 млрд руб.

Елена Калиновская

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