Андрей Белашов возглавил аналитическое партнерство Medica Mente

Бывший гендиректор ГК «Алиум» Андрей Белашов возглавил аналитическое партнерство Medica Mente. Партнерская группа будет заниматься консалтингом розницы и сегмента производства.

Аналитическое партнерство Medica Mente возглавил бывший генеральный директор ГК «Алиум» Андрей Белашов. Об этом на конференции «PROекции будущего»: Стресс-тест для фармотрасли 2020» рассказал один из партнеров компании – основатель и председатель правления ГК «Бионика» Юрий Крестинский.

В планах аналитического партнерства – услуги консалтинговой деятельности для розницы и сегмента производства. В инициативную группу старших партнеров Medica Mente вошли: известный бизнесмен фармотрасли Дмитрий Даин, бизнес-тренер Олег Гончаров, генеральный директор агентства Rx Code Денис Вязников, а также упомянутые выше Белашов и Крестинский.

Несмотря на термин «аналитическое партнерство», основной целью партнерской группы стал именно консалтинг. «Medica Mente – это не аналитика, а консалтинг. Партнерство предлагает помощь в составлении бизнес-планов и стратегий развития компаний и брендов», – рассказал «ФВ» Крестинский.

Руслан Мавлиханов

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