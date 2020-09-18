В PharmaSpace ответили на вопросы аптечных сетей и производителей

XV Аптечный саммит «Новая аптечная реальность в России и СНГ» состоялся 15 сентября в Москве при поддержке ГК «Сантэнс» и УК«Лекарственная экосистема»: PharmaSpace, PharmaTrace, Sooplata 2.0. Ведущие игроки фармрынка обсудили текущую проблематику и актуальные тенденции развития отрасли.

Новая реальность закономерно задает и новые тренды, а значит, пока одни игроки рынка сомневаются в эффективности digital-инструментов для оптимизации бизнеса, продвинутая часть фармы, если уже не подключилась, активно интересуется ими и задает вопросы.

Перед началом конференции многие вопросы были посвящены работе с маркетплейсом прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace. Генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев успел ответить на несколько наиболее популярных:

– Зачем универсальный B2B маркетплейс нужен среднеразмерной и большой компании?

– Для АС это единственный вариант получения «россыпи» прямых предложений от производителей, без каких-либо «союзных» искажений и «нагрузок».

Для производителя – это эффективный (дополнительный) инструмент повышения индекса дистрибуции с неограниченным множеством некрупных, но локально очень эффективных АС.

– Чем краткосрочные контакты лучше, чем годовые или полугодовые?

– Для АС меньше рисков по неуправляемым рискам от действий конкурентов, властей, экономики, эпидемиологии, политики и прочих факторов баланса цены и спроса.

Для производителя – меньшее количество эмоциональных и рациональных затрат на переговорные процессы с бесчисленным количеством «мелких» розничных партнеров.

– Зачем используется online-отчетность по sale out?

– Для АС – беззатратный автоматизированный верифицированный отчет ведет к большей управляемости внутри сети и скорейшему бонусированию.

Для производителя – этот также беззатратный автоматизированный верифицированный отчет ведет к сокращению расходов по прямой и эффективной мотивации партнеров на out-sales-результат.

– Как осуществляется логистика?

– Основной партнер PharmaSpace – широко известный на российском фармрынке информационно-логистический оператор «Сантэнс». Компания осуществляет поаптечный сбор и ежедневную доставку до аптек. Все складские площадки «Сантэнс» работают в соответствии с международным стандартом качества GDP. Там, где компания оперирует своими собственными складами, допоставка осуществляется в течение 24 часов; в удаленных регионах, где они прибегают к кросс-докингу и услугам партнеров, от заказа до поставки проходит не более 48 часов.

Герман Иноземцев также напомнил, что по итогам первых восьми месяцев работы к маркетплейсу PharmaSpace уже подключилось около 1000 аптек, к доставке доступны более 500 SKU от российских и западных фармпроизводителей.

Источник: ГК «Сантэнс»

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