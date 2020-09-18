Пресс-секретарь Минздрава США временно покинет свой пост на фоне скандала

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США уйдет в двухмесячный отпуск после обвинений ученых в намерении подорвать авторитет Президента США Дональда Трампа. Формальным поводом для временной отставки стали «проблемы со здоровьем».

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Майкл Капуто уйдет в отпуск на 60 дней на фоне скандала, вызванного его постом в соцсетях, передает Reuters. Ранее Капуто, бывший советник Трампа, написал в Facebook, что правительственные ученые участвуют в «подрывной деятельности» в плане борьбы с пандемией коронавируса.

Капуто также заявил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) скрывают «отряд сопротивления», который должен подорвать авторитет действующего Президента США Дональда Трампа перед выборами президента Америки.

Вскоре после этого чиновник принес свои извинения сотрудникам HHS.

HHS, отвечающее за борьбу с коронавирусом, сообщил в своем заявлении, что Капуто решил уйти в отпуск, «чтобы сосредоточиться на своем здоровье и благополучии его семьи».

Капуто, в свою очередь, уточнил, что решил взять отпуск, чтобы пройти медицинское обследование из-за проблем с лимфатической системой, о которых узнал на прошлой неделе. По его словам, он начал терять вес, после чего обратился к врачам.

Чиновник также отметил, что его высказывания были ошибкой, которая способствовала росту уровня стресса.

В ведомстве заявили, что Райан Мерфи, главный заместитель помощника секретаря по связям с общественностью, будет заведовать делами Капуто во время его отсутствия.

Алексей Петров

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