Оксфордский университет прокомментировал болезнь участника испытаний вакцины от AstraZeneca

Эксперты посчитали маловероятным, что заболевание участника испытаний оксфордской вакцины было связано с введением препарата. Такие данные содержатся в информации для участников исследования.

Неврологические симптомы, которые развились у участника в ходе испытаний вакцины против коронавируса от AstraZeneca, скорее всего, не связаны непосредственно с вакцинацией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию для участников исследования от Оксфордского университета.

Как указывается в документе, после независимого пересмотра данных эксперты посчитали, что связь заболевания с введением вакцины маловероятна. По словам ученых, у них недостаточно данных, чтобы сделать однозначный вывод. В любом случае они рекомендовали продолжить вакцинацию.

Ранее AstraZeneca временно приостановила вакцинацию в рамках глобальных испытаний, чтобы пересмотреть данные по безопасности препарата. Согласно сообщениям в СМИ, у британской участницы развились симптомы, связанные с серьезным воспалительным заболеванием позвоночника – поперечным миелитом. Спустя всего несколько дней исследования возобновили в Великобритании, затем – в Бразилии и ЮАР. В США пока занимаются расследованием инцидента и продолжать вакцинацию не спешат.

Ситуация с кандидатом от AstraZeneca повлияла на исследования другой вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson. Некоторые испанские добровольцы отказались продолжить участие в испытаниях после новостей из Великобритании.

Анастасия Теслина

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