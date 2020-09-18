Маркированные лекарства выросли в цене с момента запуска системы маркировки

Цены маркированных препаратов (в отпуске) отличаются от цен немаркированных лекарств, заметили аналитики AlphaRM. Рост цен связывают с дефицитом отдельных категорий маркированных лекарств.

Стоимость маркированных препаратов начала повышаться с момента введения системы маркировки. Если в июле аналитики наблюдали тенденцию на установление более низких цен на маркированные препараты, то уже в августе динамика изменилась, рассказала эксперт аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева на конференции «PROекции Будущего. Стресс-тест для фармотрасли 2020: кризис или шаг вперед?».

Еще в июле аналитики наблюдали тенденцию на снижение цены маркированных товаров по сравнению с немаркированными, но ситуация начала меняться по мере появления сложностей в работе с маркированным товаром, которого становится все меньше из-за проблем с отпуском, пояснила Ермолаева.

По ее словам, по определенным категориям товара уже наблюдается дефицит, с чем и связан рост цен.

Ранее «ФВ» сообщал о том, что некоторые фармкомпании завышают цены на немаркированные товары. При этом часть препаратов поставляется исключительно с маркировкой, что не позволяет аптекам, работающим по прямому акцепту, восполнять запасы популярных позиций.

К примеру, в сети «Фармленд» пояснили, что в настоящий момент препарат «Арбидол» поставляется только маркированный, в связи с чем аптеке не удается отпускать препарат из новых поставок из-за неотлаженной системы маркировки.

Руслан Мавлиханов

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