Kodak ответил на обвинения со стороны властей США

Компания Kodak опубликовала доклад, в котором заявила, что не заключала незаконных сделок и целевым образом расходовала кредит, предоставленный Правительством США. Ранее деятельность компании начали изучать Комиссия по ценным бумагам и биржам и представители американской Демократической партии.

Американская компания Kodak опубликовала доклад относительно обвинений в свой адрес со стороны властей США. Представители компании заявили, что не нарушали закон или внутренние правила Kodak, поскольку статус государственного кредита на сумму 765 млн долларов, выданного ей инвесторами, был «крайне неопределенным».

В компании также заявили, что двое инвесторов, которые продали миллионы акций вскоре после объявления о получении займа, не были предупреждены заранее. Кроме того, стимулирующие выплаты руководителям Kodak были уместны, учитывая неопределенный статус кредита.

Ранее Kodak решил стать фармацевтическим производителем, однако проблемы начались после того, как полученный компанией государственный кредит на сумму 765 млн долл. начал расходоваться на сомнительные инсайдерские сделки. В результате совет директоров Kodak создал специальный комитет, который распустил членов высшего руководства, а предоставление кредита было приостановлено.

Также собственное расследование деятельности компании начали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и представители Демократической партии США.

Владимир Заболотских

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