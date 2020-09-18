Гендиректор «Генериума» Дмитрий Кудлай награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Дмитрия Кудлая, генерального директора АО «Генериум». Соответствующий указ № 557 от 14.09.2020 размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Кудлай — доктор медицинских наук, профессор, выпускник Новосибирского государственного медицинского университета. Возглавляет «Генериум» с 2013 года. Под его руководством продуктовый портфель фармпроизводителя был увеличен в пять раз. Налажено производство лекарственных препаратов, направленных на лечение орфанных и социально значимых заболеваний, лабораторных тест-систем для выявления инфекционных заболеваний, в том числе диагностикумов для определения наличия в организме вируса COVID-19 и антител к нему, сообщают в компании.
В 2020 году компания «Генериум» получила первую в России лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов.
Дмитрий Кудлай принимает активное участие в научной деятельности, он соавтор свыше 200 научных работ, включая 6 монографий, патенты и практические руководства. Входит в состав:
- EBTNA (Европейской ассоциации биотехнологической тематической сети);
- AABB (Американской ассоциации банков крови);
- Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии;
- ERS (Европейского респираторного общества);
- Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов.
Кроме того, Дмитрий Кудлай работает в составе Совета по приоритетным направлениям научно-технического развития России и входит в редакционную коллегию ряда отраслевых научных изданий.
Источник: АО «Генериум»