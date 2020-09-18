Фармацевтические компании Индии просят власти страны повысить цены на лекарства

Индийские фармацевтические компании обратились к правительству страны с просьбой пересмотреть верхний ценовой порог на ряд лекарственных препаратов. Проблемы компаний усугубила пандемия коронавируса.

Представители фармацевтической промышленности Индии обратились к правительству с просьбой пересмотреть цены почти на 30 препаратов в сторону повышения, поскольку стоимость сырья и другие расходы сокращают их маржу, пишет The Pharma Letter.

Индия, являющаяся одним из мировых лидеров по производству непатентованных препаратов (дженериков), запустила новую схему для наращивания производства активных фармацевтических ингредиентов (API), которое зависит от поставок из Китая. Пандемия коронавируса только усугубила проблемы производителей лекарств, поскольку цепочки поставок из Китая были серьезно нарушены.

В то же время цены на ингредиенты для производства таких распространенных антибиотиков, как норфлоксацин и ципрофлоксацин, а также парацетамола и ряда витаминов резко выросли.

После роста цен на API для производства гепарина за последние два года более чем на 200% индийские фармацевтические компании обратились в регулирующий орган по ценообразованию – Национальное агентство по ценообразованию в фармацевтике (NPPA). В середине июля NPPA разрешило единовременное повышение цен на гепарин для инъекций на 50% до 31 декабря 2020 года. Теперь фармацевтическая промышленность снова собрала воедино несколько заявлений и обратилась к регулирующему органу с просьбой рассмотреть вопрос о пересмотре верхнего ценового порога на другие препараты.

Представитель Индийского фармацевтического альянса (IPA) отметил, что в среднем цены на API для некоторых продуктов выросли на 25–30%, при этом доля API составляет примерно 35% от стоимости производства. В некоторых случаях этот показатель может доходить до 80% в зависимости от преобладающих цен на API.

«Когда затраты на сырье выше, окончательная цена продукта резко возрастает, что приводит к финансово нежизнеспособному бизнес-предложению для отрасли», – отметил он.

Алексей Петров

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