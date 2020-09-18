Takeda продаст еще одно подразделение для погашения долга

Takeda объявила о соглашении с Corza Health о продаже подразделения по производству пластырей TachoSil за 415 млн долл. Сделка будет заключена 31 марта 2021 года при условии соблюдения всех требований. Продажа TachoSil будет произведена в рамках реализации программы по погашению задолженности азиатской компании.

Азиатская фармацевтическая компания Takeda объявила о заключении соглашения на 415 млн долл. о передаче своего подразделения по производству хирургического пластыря TachoSil, применяющегося для остановки кровотечений, компании Corza Health.

Коста Сарукос, главный финансовый директор Takeda, заявил, что данный шаг способствует оптимизации портфеля компании, а также достижению установленных целевых показателей. Takeda назвала Corza Health достойным партнером, который сможет стать «следующим домом» для TachoSil.

«Опыт Corza Health в области здравоохранения, ее забота о пациентах, клиентах и сотрудниках, а также ресурсы, имеющиеся благодаря партнерству с GTCR, позволяют ей обеспечить для TachoSil постоянный приток клиентов и выгодно инвестировать в этот продукт в долгосрочной перспективе», – отметил Сарукос.

В соответствии с условиями соглашения Corza Health приобретет активы и лицензии на разработку и коммерциализацию TachoSil, в то время как Takeda сохранит право собственности на производственные объекты, находящиеся в Линце, Австрия. Takeda заключила долгосрочный договор о предоставлении производственных услуг, в соответствии с которым она будет продолжать производить продукцию TachoSil и поставлять ее в компанию Corza Health.

Ожидается, что соглашение будет заключено 31 марта 2021 года при соблюдении условий заключения сделки, получении необходимых нормативных разрешений и соответствии всем информационным и консультационным требованиям. Takeda получит 415,1 млн долл. наличными после окончательного заключения сделки.

Takeda продолжает реализацию программы продажи своих подразделений, начатую в этом году. Азиатская компания намерена использовать выручку от этой сделки для сокращения долга путем быстрой продажи активов и увеличения чистого долга в два раза в течение 2021–2023 годов.

К примеру, 9 сентября «ФВ» сообщал, что Takeda продала права на ряд рецептурных препаратов в Европе и Канаде немецкой фармацевтической компании Cheplapharm за 562 млн долл.

Владимир Заболотских

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