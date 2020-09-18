Дмитрий Погребинский: во главе любого нового проекта всегда стоит экономика

«Во главе любого нового проекта всегда стоит экономика. На сегодняшний день ЦВ «Протек» внедряет на практике сервис доставки безрецептурных лекарственных средств и нелекарственной продукции. Однако окончательное решение, будем ли развивать, масштабировать инструмент, будет принято спустя определенное время. Если он выгоден компании, экономически целесообразен — будем развивать это направление» , — рассказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, выступая 15 сентября на XV Аптечном саммите «Новая аптечная реальность в России и СНГ».

При этом он отметил, что во время жестких ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19, наблюдался всплеск числа интернет-заказов аптечной продукции, однако после смягчения условий карантина конечный потребитель вернулся в офлайн-аптеки. «Не могу сказать, что это самая большая часть покупателей, но она значительна. Есть некие незыблемые основы покупательского поведения. Кто-то предпочитает приобретать лекарства и товары для красоты в онлайне, прежде всего ценит комфорт этого формата. Кто-то при возможности заказать через интернет все равно предпочитает покупать в аптеке, и эти клиенты никогда не уйдут из офлайна», — считает Дмитрий Погребинский.

ЦВ «Протек» — основная компания дистрибуторского сегмента ГК «Протек» – ведущий дистрибьютор фармацевтических препаратов и товаров для здоровья в России. По данным аналитической компании IQVIA за 2019 г., ЦВ «Протек» занимает 13,8% рынка. В ассортименте ЦВ «Протек» свыше 19 000 лекарственных препаратов, БАД и товаров для красоты и здоровья от 600 поставщиков из 18 стран мира. Клиентами ЦВ «Протек» являются более 18 000 лечебно-профилактических учреждений и аптечных организаций. Логистическая и складская инфраструктура ЦВ «Протек» состоит из 42 филиалов и 8 межрегиональных логистических центров, которые охватывает всю территорию России. Общая площадь складов превышает 172 тыс. кв м.

gmpnews