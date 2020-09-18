Казахстан планирует увеличить объем производства и экспорта фармпродукции в 2 раза

15 сентября 2020 года на заседании Правительства Республики Казахстан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложил о ходе реализации проектов Карты индустриализации в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы.

Как сообщил глава МИИР РК, в настоящее время в стране 33 фармацевтических предприятия выпускают 922 вида лекарственных средств. Объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 34,1%.

С начала пандемии объем выпуска средств индивидуальной защиты увеличился в 10 раз за счет ввода 10 новых проектов. Тем самым, на сегодняшний день отечественными предприятиями полностью обеспечивается внутренняя потребность в многоразовых защитных костюмах (504 тыс. штук в мес.) и медицинских перчатках (330 тыс. штук в мес.), а также в медицинских масках (1,2 млн штук в день).

В рамках реализации Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы планируется:

увеличение объема производства в фармацевтической отрасли в 2 раза (с 92 млрд до 184 млрд тенге);

увеличение объема экспорта лекарственных средств в 2 раза до $116 млн;

обеспечение увеличения производственных мощностей предприятий, выпускающих одноразовые маски с 1 млн до 2 млн штук в сутки;

обеспечение увеличения производственных мощностей по защитным костюмам с 500 тыс. до 1 млн штук в месяц к I кварталу 2021 года.

gmpnews