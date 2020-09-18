В этом году «Московский эндокринный завод» создал более 700 высокотехнологичных рабочих мест

«15 сентября 2020 г., численность персонала ФГУП «Московский эндокринный завод» — ЭНДОФАРМ составила 1800 человек. Прирост численности работников в сравнении с 2019 годом — более 65%», — сообщила заместитель Генерального директора по персоналу и административным вопросам Карина Вигуль.

Рост численности персонала обусловлен динамичным развитием Предприятия.

В январе 2020 г., после реконструкции открыт цех по производству инъекционных лекарственных средств, в котором удалось вдвое увеличить мощность выпуска жидких инъекционных лекарственных препаратов во флаконах, до 40 млн единиц в год, а также организовать производство в новых формах выпуска – в преднаполненных шприцах, мощностью 30 млн единиц в год, и лиофилизированных препаратов в стеклянных флаконах, мощностью 6,5 млн единиц в год.

Во II квартале 2020 года в филиале «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» организовано производство высококачественных отечественных медицинских масок одноразового применения полного цикла, мощностью до 4 миллионов масок в сутки. Также в филиале «Почеп» налажен выпуск санитайзера «Дезэнда» во флаконах для индивидуального использования в форме спрея, содержащего в качестве активного компонента 70 % (по массе) изопропилового спирта и глицерин, способствующий увлажнению кожи рук.

Динамичное развитие Предприятия обусловлено высокими требованиями к эффективности производственных процессов и квалификации персонала. С целью сохранения лидерских позиций в сфере своей деятельности ФГУП «Московский эндокринный завод» сотрудничает с 15 ведущими профильными образовательными организациями, студенты которых каждый год проходят практику и выполняют аттестационные работы на Предприятии.

С начала 2020 года в подразделениях ФГУП «Московский эндокринный завод» успешно освоили программу производственной практики студенты Сеченовского университета, Московского Политеха, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИУ МГСУ, в том числе с применением дистанционных технологий с целью предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Более 40 студентов обучаются в ведущих университетах страны по программе целевого обучения от Предприятия, что в совокупности обеспечивает приток молодых инициативных и профессиональных кадров во все сферы деятельности Предприятия.

Особое внимание Предприятие уделяет установлению долгосрочного сотрудничества с образовательными организациями Брянской области. В 2023 году будет реализован масштабный инвестпроект по организации производства активных фармацевтических субстанций в филиале «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод», который позволит создать несколько сотен новых высокотехнологичных рабочих мест. С целью обеспечения производства высококвалифицированными кадрами к 2023 году, Предприятием организована работа по набору абитуриентов Брянской области на программу целевого обучения. В стадии решения вопрос по организации сотрудничества с рядом профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Брянской области в области подготовки высококвалифицированных кадров для производственных, научных и аграрных подразделений филиала «Почеп».

Кадровая составляющая является основой всей управленческой политики Предприятия. Корпоративная культура основана на открытости и взаимном уважении. На ФГУП «Московский эндокринный завод» созданы уникальные условия для эффективной реализации квалификационного потенциала и развития каждого работника.

gmpnews