Valneva поставит в Великобританию до 190 млн доз вакцины от COVID-19

Французская компания Valneva SE объявила о партнерстве с Правительством Великобритании в плане поставки своей инактивированной вакцины от COVID-19 (VLA2001), если препарат получит разрешение регуляторных органов. Правительство Великобритании обеспечило поставку 60 млн доз по цене 470 млн евро с возможностью приобретения еще 130 млн доз.

В соответствии с соглашением, в случае успешной разработки вакцины, Valneva предоставит правительству Великобритании 60 млн доз во второй половине 2021 года. Затем у Британии есть возможность получения более 40 млн доз в 2022 году и еще от 30 млн до 90 млн доз в совокупности в период с 2023 по 2025 годы. Доход от этих опционов может составить почти 900 млн евро. Ожидается, что инактивированная вакцина против SARS-CoV-2 будет иметь две дозы.

Правительство Великобритании также инвестирует в расширение масштабов производства и разработку вакцины, при этом инвестиции окупаются за счет поставок вакцины в рамках партнерства.

Вакцина-кандидат VLA2001 основана на проверенном подходе и будет использовать существующую производственную платформу компании, которая применяется для вакцины против Japanese Encephalitis, одобренной FDA и EMA. Ожидается, что VLA2001 войдет в клинические исследования в конце 2020 года, и, если клиническая разработка окажется успешной, то первое разрешение регулирующих органов может быть получено во второй половине 2021 года.

gmpnews