Европейский регулятор одобрил использование дексаметазона у пациентов с COVID-19

Европейский регулятор одобрил использование дексаметазона на пациентах на ИВЛ, инфицированных коронавирусом. Данный шаг последовал после публикации Европейским агентством по оценке лекарственных средств (EMA) доклада по исследованиям британских ученых, обнаруживших снижение риска смертности среди пациентов, получавших дексаметазон.

Европейский регулятор одобрил использование кортикостероиднорго препарата дексаметазона при лечении пациентов с COVID-19, имеющих проблемы с дыханием. Возможно, данный препарат станет вторым после «ремдесивира» средством от коронавируса, одобренным в ЕС.

Европейское агентство по оценке лекарственных средств (EMA) в пятницу опубликовало доклад о результатах исследования британских ученых, в котором сказано, что препарат может быть одним из способов лечения взрослых и подростков, которым требуется искусственная вентиляция легких.

Согласно исследованиям, 29% пациентов с инвазивной искусственной вентиляцией легких (при такой вентиляции газовая смесь подается через трубку, помещенную в трахею через рот или нос), которые получали дексаметазон, умерли в течение 28 дней после начала лечения дексаметазоном по сравнению с 41% больных, получавших стандартную помощь, с относительным снижением риска примерно на 35%.

Остается дождаться окончательного разрешения на использование от Европейской комиссии, которая, как правило, следует рекомендации ЕМА.

Компании, занимающиеся продажей широко доступного и недорогого дексаметазона, используемого против целого ряда воспалительных заболеваний, теперь могут обратиться за лицензией на расширенное использование к своим национальным регуляторам или EMA.

Регулятор также добавил, что рекомендуемая доза лечения у взрослых и подростков, начиная с 12-летнего возраста и весом не менее 40 килограммов, составляет шесть миллиграммов один раз в день в течение десяти дней.

Ранее «ФВ» писал о рекомендации ВОЗ глюкокортикоидов, к которым относится дексаметазон, в качестве лечения для пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состояниях.

Владимир Заболотских

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