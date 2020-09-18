AstraZeneca приобрела препарат для снижения уровня холестерина в крови

AstraZeneca приобрела ингибиторы PCSK9 у портфельной компании DogmaTherapeutics с целью проведения клинических разработок и создания пероральных средств для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. PCSK9 – это белок, способный снижать уровень холестерина в крови.

Фармацевтическая компания Dogma Therapeutics планирует в 2021 году передать на клиническую разработку ингибиторы PCSK9 (пропротеин конвертаза субтилизин-кексинового типа 9) для лечения дислипидемии и семейной гиперхолестеринемии.

Компания достигла соглашения с фармацевтической компанией AstraZeneca с целью разработки пероральных ингибиторов PCSK9 для пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время нет пероральных ингибиторов этого белка, доступных пациентам.

AstraZeneca пояснила, что PCSK9 – это белок, который контролирует уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) в крови. Повышенная активность ЛПНП связана с высоким уровнем холестерина.

Права на ингибиторы PCSK9, приобретенные AstraZeneca, представляют собой небольшие молекулы, которые непосредственно связываются с новой частью ЛПНП. В доклинических моделях ингибиторы продемонстрировали способность снижать активность ЛПНП и уровень холестерина.

Исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос отметил, что повышенный уровень холестерина ЛПНП является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и, по оценкам, ежегодно становится причиной 2,6 миллиона смертей по всему миру.

Dogma Therapeutics, которая является портфельной компанией Viva Biotech, получит предварительную сумму за продажу PCSK9. Кроме того, компании будут выплачиваться денежные средства в соответствии с выполнением нормативных и коммерческих этапов реализации проекта.

Дислипидемия – это состояние, при котором в крови присутствует ненормальное количество липидов, таких как липопротеины низкой плотности (холестерин ЛПНП) также известные как «плохой холестерин». Семейная гиперхолестеринемия в свою очередь является распространенным генетическим заболеванием, которое связано с высоким уровнем холестерина в крови.

Ранее «ФВ» сообщал, что AstraZeneca возобновила испытания своей экспериментальной вакцины по всему миру, кроме США. Местные регуляторы сомневаются в выдаче разрешения из-за тяжелых последствий от вакцины у одного из добровольцев.

Владимир Заболотских

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