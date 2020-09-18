«Вектор» начал регистрацию вакцины от COVID-19 в России

В России началась регистрация коронавирусной вакцины ГНЦ ВБ «Вектор». Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств 17 сентября, выяснил «ФВ».

Минздрав запустил процедуру регистрации вакцины против COVID-19, разработанной ГНЦ ВБ «Вектор». Препарат с торговым названием «ЭпиВакКорона» представляет собой суспензию для внутримышечного введения.

Вакцина «Вектора» для профилактики COVID-19 — третья по счету из представленных на государственную регистрацию в России. «ЭпиВакКорона» создана с использованием пептидных антигенов, что отличает ее от вакцин института Гамалеи, при создании которых применена векторная технология.

По данным государственного реестра, производство «ЭпиВакКорона» будет проходить в Кольцово на производственных площадках ГНЦ ВБ «Вектор».

«Вектор» приступил к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах в конце июля. Клинические исследования второй фазы начались в середине августа. Пока известно о 100 участниках, получивших вакцину.

Как и в случае с препаратом института Гамалеи, вакцинация проходит в два этапа. При этом по заявлениям представителей центра вакцина принципиально отличается от «Спутник V», так как при создании применялась технология пептидных антигенов.

Ранее сообщалось, что вакцина «Вектора» может быть зарегистрирована по ускоренной процедуре уже в октябре, а третья фаза исследований будет идти параллельно, уже после регистрации.

Елена Воронина

Анастасия Теслина

pharmvestnik