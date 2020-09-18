«ЗдравСити» расширил ассортимент на 9 тысяч позиций

С 11 сентября в ассортименте онлайн-сервиса заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект ЦВ «Протек») представлено 9 тыс. новых товаров в категориях «парфюмерия», «косметика», «БАД» и других.

Теперь здесь можно приобрести продукцию брендов MaxFactor, Revlon, Rimmel, Schwarzkopf Professional, Speick, L’Oreal Professionnel, Biokosma, Dr. Scheller и корейского косметического бренда HolikaHolika– всего 360 позиций парфюмерии и 1200 – декоративной косметики.

Новые партнеры маркетплейса — компании «Мир лечебной косметики» и «Арнебия» — представили более 7 тыс. новых товаров от 60 брендов БАД и косметики, один из ведущих российских дистрибуторов и производителей косметики и парфюмерии «Единая Европа Холдинг» – свыше 2 200 товаров от 17 брендов.

«Лекарственный ассортимент «ЗдравСити» полностью покрывается ресурсами дистрибьютора ЦВ «Протек», поэтому основная цель нашего дальнейшего развития – расширение ассортимента за счет сегмента красоты и здоровья, — сообщил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. — При этом мы ориентируемся на запрос конечного потребителя. Расширение ассортимента повысит лояльность покупателей. Планируется, что до конца 2020 года ассортимент маркетплейса «ЗдравСити» вырастет до 30 тыс. позиций».

«Мы специализируемся на лечебной косметике и натуральной продукции – эти категории товаров покупают осознанно в специализированных магазинах или аптеках, — рассказала генеральный директор ООО «Арнебия» Юлия Дранникова. — При выборе партнерского онлайн-ресурса мы в первую очередь ориентируемся на то, чтобы его аудитория была как можно ближе к нашей целевой группе. Маркетплейс «ЗдравСити» наилучшим образом отвечает этому требованию. Нас также привлек широкий географический охват сервиса и возможность обеспечить быструю доставку».

«ЗдравСити» перешел на модель маркетплейса в июне 2020 года. Первым партнером стал дистрибьютор потребительских товаров «Градиент» с более 2 тыс. новых позиций в категории «Красота и здоровье».

В ассортименте «ЗдравСити» более 15 000 товаров от ЦВ «Протек», сервисом пользуются около 7,5 млн человек каждый месяц. К ресурсу подключено более 15 000 аптек-партнеров, которые охватывают 78 регионов России. Партнеры «ЗдравСити» — «Яндекс Здоровье» и «Яндекс Маркет», MailRuGroup, Сбербанк и марктеплейс «Беру!», онлайн-ритейлер «Утконос», сервисы «Все Аптеки» и «Ютека».

Источник: ЦВ «Протек»

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