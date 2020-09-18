Производством оригинального ремдесивира в России займется «Фармстандарт»

Разработчик оригинального ремдесивира — компания Gilead Sciences — подписала соглашение с «Фармстандартом» по выводу препарата на российский рынок. Досье на регистрацию препарата, который применяют в лечении коронавирусной инфекции, помимо Gilead подала также компания «Фармасинтез».

«Фармстандарт» будет заниматься локализацией и дистрибуцией в России препарата «Веклури» (ремдесивир) производства Gilead Sciences. Это следует из сообщения Gilead Sciences, поступившего в «ФВ». Gilead подала досье на регистрацию препарата в июле этого года.

«Компании Gilead Sciences и «Фармстандарт» подписали Протокол о намерениях, в рамках которого заложена основа партнерских отношений по выводу на рынок, организации поставок, локализации и дистрибуции на территории России лекарственного препарата «Веклури» (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Gilead Россия Игорь Рукавишников отметил, что компания стремится сделать ремдесивир доступным для применения в каждой стране. «Объединение усилий с компанией «Фармстандарт» позволит повысить доступность препарата для российских пациентов, а значит сделать еще один шаг к победе над пандемией», — считает он.

Ремдесивир был разработан компанией Gilead Sciences для лечения гепатита С и лихорадки Эбола. С момента эпидемии коронавирусной инфекции он оценивался как средство лечения коронавирусной инфекции. Препарат получил разрешение на экстренное применение при COVID-19 в ряде стран, включая ЕС, Японию, Южную Корею, Индию. Оно распространялось на госпитализированных пациентов с тяжелым течением заболевания. В августе Gilead Sciences подала заявку FDA на одобрение ремедесивира в США.

Досье на регистрацию в России ремдесивира подала также компания «Фармасинтез». Препарат имеет торговое название «Ремдеформ». Компания планировала запросить у Gilead Sciences лицензию на производство ремдесивира в случае положительных результатов клинических исследований. В пресс-службе «Фармасинтез» сообщили, что направили соответствующий запрос 2 июля. «С большим сожалением сообщаем, что какого-либо ответа на свое предложение начать переговоры о заключении лицензионного соглашения мы до настоящего времени не получили», — заявили в пресс-службе.

«ФВ» направил запрос в Gilead Sciences с просьбой уточнить: планирует ли компания сотрудничать с АО «Фармасинтез»?

Маргарита Грошева

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