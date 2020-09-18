В США стартуют клинические испытания фостаматиниба у пациентов с COVID-19

Национальные институты здравоохранения США начали тестировать препарат фостаматиниб на больных коронавирусом. Исследование продлится до трех месяцев.

В США начались клинические испытания фостаматиниба, который используется для лечения разрушающего тромбоциты аутоиммунного заболевания, среди пациентов с Covid-19, передает Reuters.

Препарат, продаваемый под названием «Тавалис» компанией Rigel Pharmaceuticals, продемонстрировал в лабораторных исследованиях способность блокировать производство веществ, которые иммунная система производит для улавливания чужеродных организмов.

По причинам, которые до сих пор неясны, иммунная система некоторых пациентов с Covid-19 может слишком остро реагировать на вирус и приводить к воспалению, которое становится токсичным для органов, вызывать тромбы и усугублять пневмонию.

Фостаматиниб является селективным ингибитором киназы Syk, регулирующей иммунный ответ.

В испытаниях второй фазы примут участие 60 пациентов из ряда клинических центров Национальных институтов здравоохранения США. Основной целью станет испытание безопасности применения препарата.

Как ожидается, исследование продлится два или три месяца, однако Rigel Pharmaceuticals рассматривает возможность проведения более масштабного тестирования.

Препарат был ранее одобрен в США и Европе для лечения хронической иммунной тромбоцитопении у взрослых — редкого аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система организма разрушает здоровые тромбоциты.

Алексей Петров

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