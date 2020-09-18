Кипрской компании не удалось оспорить патент Novartis на лекарство от рассеянного склероза

Кипрская компания Forianelli trading limited утверждает, что Novartis имеет два практически идентичных патента на финголимод, которые различаются только словесными формулировками. Однако Роспатент не удовлетворил возражение компании и оставил оспариваемый патент в силе. В конце сентября Палата по патентным спорам рассмотрит еще одно возражение против выдачи патента на финголимод.

Палата по патентным спорам не удовлетворила возражение кипрской компании Forianelli trading limited против выдачи патента компании Novartis на препарат финголимод, который применяют в лечении рассеянного склероза. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе патентообладателя.

Решение: «отказать в удовлетворении возражения, оставить патент РФ № 2569732 в силе». Это патент под названием «Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза». Как уже сообщал «ФВ», у Novartis есть два патента с таким названием — № 2569732 и 2617502, которые изначально произошли от одной заявки. Оба патента, согласно формулировкам в независимых пунктах, предполагают, что пациенту перорально вводят в суточной дозе 0,5 мг модулятора рецептора S1P.

Как объяснял патентный поверенный Алексей Михайлов, который представляет интересы Forianelli trading limited, оба эти патента защищают практически идентичные изобретения и по сути различаются только словесной формулировкой независимых пунктов — один из них защищает «способ» (№ 2617502), а другой – «применение» (№ 2569732).

В Novartis, в свою очередь, настаивают, что патенты, несмотря на кажущуюся схожесть объектов охраны, имеют свои юридические отличия, закрепленные в законодательстве. В компании отметили, что изобретения, которые защищают «способ» и «применение», относятся к разным категориям, в отношении которых применяются разные требования на этапе рассмотрения заявки на получение патента. «При этом обе категории можно запатентовать в рамках как одного, так и нескольких патентов – патентное законодательство никогда не считало такие изобретения одинаковыми или идентичными», — пояснили в пресс-службе компании.

Михайлов в разговоре с «ФВ» отметил, что при подачи возражения компания ссылалась на норму законодательства, которая запрещает выдавать патент, если существует заявка на то же самое изобретение с той же датой приоритета. В качестве критериев идентичности изобретений закон говорит о «совпадении содержания независимых пунктов», пояснил он. «Наш оппонент утверждает, что замена слова «способ» на «применение» достаточно, для того, чтобы говорить о том, что «содержание» независимых пунктов не совпадает. Видимо, и Роспатент также полагает, что содержание становится иным в зависимости от словесной формы. Другого от Роспатента мы и не ожидали», — заключил Михайлов.

Патент № 2569732 также оспаривает российская компания «Фармасинтез». Заседание ППС по возражению компании запланировано на 28 сентября.

Маргарита Грошева

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