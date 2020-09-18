Дешевые лекарства подорожали на пятьдесят рублей в методике расчета предельных надбавок

С 1 марта 2021 года вступает в силу новая методика установления регионами предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных средств на препараты, входящие в ЖНВЛП. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 года №442-а утратит свою силу.

Федеральная антимонопольная служба разработала новый приказ о методике установления регионами предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам фармпроизводителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Соответствующий приказ №820/20 от 9 сентября зарегистрирован Минюстом и опубликован на портале pravo.gov.ru.

Документ практически дублирует приказ Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 года №442-а, которым ранее была закреплена методика. Разве что пункт, в котором говорится, что следует выделить в отдельную группу ЖНВЛП, входящие в список наркотических средств и психотропных веществ, и для них надбавку установить с учетом дополнительных расходов по их реализации, в новой редакции перешел из самого конца текста (5.6) в начало (2.6). И если раньше в приказе производители делились на российских и иностранных, то теперь — на представителей государств, являющихся или не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Изменилась дифференциация размеров надбавки. Если прежде первая ценовая группа учитывала лекарства стоимостью до 50 рублей, то теперь планка повышена до 100 рублей. Две другие группы остались прежние (до 500 и свыше 500). Впрочем, как и величина самих надбавок.

Новый приказ вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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