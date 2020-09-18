Минпромторг внесет изменения в форму отчета по результатам фарминспектирования

Минпромторг внесет изменения в форму инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя лекарственных средств. Принятие документа ожидается в ноябре 2020 года.

Минпромторг разместил на портале regulation.gov.ru уведомление о разработке изменения в форму инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя лекарственных средств.

В новом документе будут предусматриваться разделы, подлежащие заполнению по результатам оценки плана корректирующих и предупреждающих действий и копии документов, оформленных в установленном порядке, содержащих мероприятия по его выполнению в рамках одного инспектирования.

Планируется, что документ вступит в силу в ноябре 2020 года.

Также на сайте regulation.gov.ru министерство разместило уведомление о разработке изменений в методику определения размера платы за оказание услуги по инспектированию фармпроизводителей, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики и предельный размер платы за оказание этой услуги.

Елена Сидорова

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