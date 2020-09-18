Moderna и Pfizer опубликовали протоколы исследований вакцины от COVID-19

Фармкомпании Pfizer и Moderna, конкурирующие за разработку вакцины от коронавируса, опубликовали протоколы испытаний своих препаратов. Pfizer собирается исследовать действие вакцины на 32 участниках, ожидая достигнуть эффективности в 76,9%. Moderna проведет последовательное испытание на 151 добровольце, пытаясь достигнуть 50%-ной эффективности в соответствии с требованиями регуляторов.

Американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer опубликовали протоколы исследований, обнародовав подробную информацию о том, как будет оцениваться эффективность вакцины.

Согласно протоколу Moderna, если ее вакцина не достигнет отметки необходимого процента эффективности после 53 случаев заболевания, будет проведен промежуточный анализ данных после 106 случаев заболевания и окончательные итоги будут подведены после заражения COVID-19 151 добровольца.

Протокол Pfizer предусматривает проведение первой оценки эффективности вакцины наблюдательным советом после того, как 32 участника испытания заразятся коронавирусом. В протоколе компании говорится, что вакцина должна показать эффективность в 76,9% из-за небольшой выборки добровольцев.

Испытания экспериментальной вакцины от коронавируса Moderna и Pfrizer подходят к концу. Обеим компаниям удалось привлечь к исследованиям уже почти 30 000 участников.

Для получения одобрения от властей вакцины должны продемонстрировать эффективность как минимум в 50% по сравнению с плацебо.

Если большинство инфицированных будет обнаружено среди участников, привитых плацебо, то это будет означать, что вакцина защищает от заражения. Это станет веским доказательством для получения разрешения от регулирующих органов США на экстренное использование разработанной вакцины.

О сроках окончания испытаний не сообщалось, однако директор Pfizer неоднократно заявлял, что вакцина будет готова к концу октября, в то время как Moderna объявила о появлении результатов к ноябрю.

Владимир Заболотских

pharmvestnik