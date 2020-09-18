Власти Нью-Йорка обвинили Johnson & Johnson в мошенничестве

Власти американского штата Нью-Йорк подали в суд на Johnson & Johnson. Компанию и ее подразделение Janssen Pharmaceuticals обвинили в мошенничестве и сокрытии побочных эффектов от применения опиоидных обезболивающих.

Чиновники штата Нью-Йорк подали судебные иски к компании Johnson & Johnson, обвинив ее в мошенничестве из-за преуменьшения страховых рисков, связанных с применением опиоидных обезболивающих, передает Reuters.

По версии обвинителей, компании скрывали риски проявления побочных эффектов, таких как падения, переломы и нейропсихиатрические симптомы, после использования ряда опиоидных препаратов. Производителей также обвинили в манипуляциях и маркетинговых уловках для отрицания опиоидной зависимости, которую там называли мифом.

Губернатор штата Эндрю Куомо в своем заявлении сообщил, что искажение данных по поводу опиоидных препаратов для потребителей является «непростительным».

Компания Johnson & Johnson в свою очередь назвала маркетинговое продвижение опиоидов уместным и ответственным, отметив, что регулирующим органам была предоставлена вся необходимая информация о рисках и преимуществах применения таких препаратов.

Обвинение Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк в адрес J&J стало четвертым в рамках дела о расследовании действий компаний опиоидной промышленности после обвинений против Teva Pharmaceutical, Allergan, Endo International и Mallinckrodt.

В компании Johnson & Johnson уже предложили выплатить 4 миллиарда долларов для урегулирования претензий со стороны властей штатов, городов и округов США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США ранее заявили, что опиоиды стали причиной более 400 тысяч смертей в стране с 1997 года.

Алексей Петров

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