Gilead будет производить ремдесивир от COVID-19 в России на мощностях «Фармстандарта»

Американская биотехнологическая компании Gilead Sciences и «Фармстандарт» Виктора Харитонина подписали протокол о намерениях вывести на рынок, наладить поставки и локализовать в России препарат Веклури (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19. Разработкой ремдесивира в России также занимаются «Фармасинтез» и «Р-фарм». Американская биотехнологическая компании Gilead Sciences и «Фармстандарт» Виктора Харитонина подписали протокол о намерениях вывести на рынок, наладить поставки и локализовать в России препарат Веклури (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19. Разработкой ремдесивира в России также занимаются «Фармасинтез» и «Р-фарм».

В конце июня в Gilead говорили, что власти развитых стран, где ремдесивир одобрен или разрешен к применению, смогут купить препарат по цене $390 за флакон (29,3 тысячи рублей по актуальному курсу). В конце июля Еврокомиссия подписала контракт с Gilead на закупку объема ремдесивира, достаточного для лечения примерно 30 тысяч пациентов. Сумма контракта составила 63 млн евро.

В мае 2020 года Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Тогда Россия в список не вошла.

В начале сентября в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) появились записи о подаче «Фармасинтезом» досье на регистрацию Ремдеформа, заявку пока рассматривают. В конце августа глава компании «Фармасинтез» Викрам Пуния говорил, что планируется вывести препарат на рынок к сентябрю 2020 года и, если компания сама не зарегистрирует препарат раньше, необходимо будет обращаться к Gilead за добровольной лицензией.

Помимо «Фармасинтеза», среди отечественных фармкомпаний разработкой ремдесивира занялся Р-фарм, который с лета проводит доклинические испытания. По словам основного владельца «Р-Фарма» Алексея Репика, осенью планировалось приступить к клиническим исследованиям безопасности и эффективности в терапии COVID-19. Пока в Реестре разрешений на проведение клинических испытаний (РКИ) никаких данных о начале КИ нет.

Ремдесивир получил разрешение на применение при чрезвычайном положении для лечения COVID-19 в США, зарегистрирован в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии, а также стал первым препаратом для лечения COVID-19, одобренным к применению в Европейском Союзе.