«Промомед» обозначил розничную цену Арепливира от COVID-19

Упаковка противовирусного Арепливира (фавипиравир) от «Промомеда» в 40 таблеток будет стоить в аптеках 12,32 тысячи рублей. И Арепливир, и Коронавир – препарат с тем же действующим веществом от «Р-Фарма» – будут отпускаться по рецепту, сообщили Vademecum в компаниях. Упаковка противовирусного Арепливира (фавипиравир) от «Промомеда» в 40 таблеток будет стоить в аптеках 12,32 тысячи рублей. И Арепливир, и Коронавир – препарат с тем же действующим веществом от «Р-Фарма» – будут отпускаться по рецепту, сообщили Vademecum в компаниях.

В «Р-Фарме» пока не называют розничную цену Коронавира.

Арепливир может появиться в аптеках 21 сентября. Препарат будет отпускаться по рецепту, он назначается в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией.

Минздрав 17 сентября внес изменения в регудостоверения «Р-Фарма» и «Промомеда» на фавипиравир, разрешив продавать этот препарат в амбулаторных условиях.

Помимо «Промомеда» и «Р-Фарма» фавипиравир регистрировал и «ХимРар» совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Коронавир и Арепливир были в мае-июне зарегистрированы по постановлению Правительства РФ №441, разрешающему при угрозе ЧС или распространении опасных заболеваний регистрировать препараты до завершения клинических испытаний. Все производители фавипиравира изначально получили регистрацию препарата до 1 января 2021 года и с условием применения исключительно в условиях стационара. В июне после завершения III фазы испытаний «Р-Фарм» подал заявку на получение постоянной регистрации препарата. Позже, в августе, свою заявку подал и «Промомед».