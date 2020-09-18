Препарат Roche снижает потребность в искусственной вентиляции легких при коронавирусе

Одно из испытаний тоцилизумаба при коронавирусной пневмонии показало положительные результаты. Исследователи выяснили, что препарат снижал вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Компания Roche объявила о результатах очередного клинического исследования препарата «Актемра» (тоцилизумаб) при пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. На этот раз исследование под названием EMPACTA достигло конечных точек и его результаты планируют передать FDA и другим регуляторам, указывается в сообщении компании.

Испытание включало 389 пациентов из США, ЮАР, Кении, Бразилии, Мексики и Перу, большинство из которых представляли расовые или этнические меньшинства. Часть в дополнение к стандартному лечению получали препарат, остальные – плацебо.

В группе тоцилизумаба вероятность перехода на ИВЛ или смерти оказалась ниже на 44%. Дополнительный анализ выявил, что смертность в группах практически не различалась. Также значительно не отличался период до выздоровления и окончания госпитализации.

В предыдущем испытании COVACTA тоцилизумаб не показал преимуществ при тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией – оценивали изменения клинического состояния и смертность в сравнении с плацебо. Тогда в компании заявили, что не будут подавать заявок на регистрацию тоцилизумаба при коронавирусе.

Другая ситуация может сложиться с комбинациями препаратов. Продолжается международное клиническое исследование REMDACTA, в котором применяется сочетание тоцилизумаба и ремдесивира у пациентов с тяжелой COVID-19-ассоциированной пневмонией.

Анастасия Теслина

pharmvestnik