Lilly и Amgen объявляют о сотрудничестве в области производства антител

Компании Eli Lilly и Amgen объявили о глобальном сотрудничестве в области производства антител, что значительно увеличит поставки потенциальных препаратов для лечения COVID-19 компании Eli Lilly. В настоящее время Lilly изучает несколько потенциальных антител для профилактики и/или лечения COVID-19 как в качестве монотерапии, так и в комбинации. Благодаря этому сотрудничеству, обе компании получат возможность быстро наращивать производство и поставлять намного больше препаратов по всему миру, в случае, если одна или несколько терапий окажутся успешными в клинических испытаниях и получат одобрение от регулирующих органов.

«Основываясь на наших первоначальных клинических исследованиях, мы считаем, что антитела, нейтрализующие вирусы, включая LY-CoV-555, могут сыграть важную роль в борьбе с COVID-19, — сказал Дэниел Сковронски (Daniel Skovronsky), главный научный сотрудник и президент компании Lilly Research Laboratories. — Увеличение мощностей по производству наших вирус-нейтрализующих антител, благодаря сотрудничеству с Amgen, является следующим важным шагом, и вместе мы, надеемся, сможем производить много миллионов доз даже уже в следующем году».

«Мы впечатлены данными, полученными Lilly, в частности, снижением количества госпитализаций, и с энтузиазмом смотрим на потенциал этих нейтрализующих антител в качестве терапевтического средства против COVID-19», — сказал Дэвид М. Риз (David M. Reese), исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам Amgen.

Эстебан Сантос (Esteban Santos), исполнительный вице-президент по операциям в компании Amgen, добавил: «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Lilly и используем наш обширный технический опыт в разработке антител и, в частности, наши возможности в расширении масштабов производства сложных биологических продуктов. Это еще один пример того, как наша отрасль тесно сотрудничает в борьбе с этим разрушительным заболеванием и помогает пациентам во всем мире получить доступ к новым видам терапии».

gmpnews