В России с 2021 года будет четыре вида аптечных организаций

Минюст 17 сентября 2020 г. зарегистрировал (№ 59929) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 780н «Об утверждении видов аптечных организаций». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
Согласно документу, с 1 января 2021 года в России будет четыре вида аптечных организаций:
1. Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению:
- готовых лекарственных форм;
- производственная, с правом изготовления лекарственных препаратов;
- производственная, с правом изготовления асептических лекарственные препаратов.
2. Аптека как структурное подразделение медицинской организации:
- готовых лекарственных форм;
- производственная с правом изготовления лекарственных препаратов;
- производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов;
- производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.
3. Аптечный пункт (в том числе, как структурное подразделение медицинской организации).
4. Аптечный киоск.
Если сравнивать с сегодняшним законодательством, то новый статус получили аптеки, являющиеся структурными подразделениями медицинских организаций.