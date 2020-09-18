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В России с 2021 года будет четыре вида аптечных организаций

Минюст 17 сентября 2020 г. зарегистрировал (№ 59929) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 780н «Об утверждении видов аптечных организаций». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, с 1 января 2021 года в России будет четыре вида аптечных организаций:

1. Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению:

  • готовых лекарственных форм;
  • производственная, с правом изготовления лекарственных препаратов;
  • производственная, с правом изготовления асептических лекарственные препаратов.

2. Аптека как структурное подразделение медицинской организации:

  • готовых лекарственных форм;
  • производственная с правом изготовления лекарственных препаратов;
  • производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов;
  • производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

3. Аптечный пункт (в том числе, как структурное подразделение медицинской организации).

4. Аптечный киоск.

Если сравнивать с сегодняшним законодательством, то новый статус получили аптеки, являющиеся структурными подразделениями медицинских организаций.

gmpnews

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18 сентября, 2020 | Просмотров: 69