Инвестиции в новые фармпроизводства в Рязанской области составят более 8 млрд рублей Lilly и Amgen объявляют о сотрудничестве в области производства антител » В России с 2021 года будет четыре вида аптечных организаций Минюст 17 сентября 2020 г. зарегистрировал (№ 59929) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 780н «Об утверждении видов аптечных организаций». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Согласно документу, с 1 января 2021 года в России будет четыре вида аптечных организаций: 1. Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению: готовых лекарственных форм;

производственная, с правом изготовления лекарственных препаратов;

производственная, с правом изготовления асептических лекарственные препаратов. 2. Аптека как структурное подразделение медицинской организации: готовых лекарственных форм;

производственная с правом изготовления лекарственных препаратов;

производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов;

производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов. 3. Аптечный пункт (в том числе, как структурное подразделение медицинской организации). 4. Аптечный киоск. Если сравнивать с сегодняшним законодательством, то новый статус получили аптеки, являющиеся структурными подразделениями медицинских организаций. gmpnews