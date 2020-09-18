BioNTech приобретает у Novartis производственную площадку для увеличения выпуска вакцин

Компания BioNTech SE объявила о покупке производственной площадки в Марбурге (Германия), принадлежащей швейцарской компании Novartis AG. Производственная площадка позволит расширить мощности BioNTech по выпуску вакцины от COVID-19 до 750 млн доз в год (более 60 миллионов доз в месяц). Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года. Компания планирует произвести до 250 млн доз вакцины BNT162b2 в первой половине 2021 года, что станет возможным благодаря уже сформированной команде и хорошо налаженному производственному процессу как лекарственных субстанций, так и препаратов на данной площадке.

Производственная площадка в Марбурге — это современное, многопрофильное предприятие, сертифицированное по GMP, на котором в настоящее время работает около 300 человек. Оно полностью оборудовано для производства рекомбинантных белков, а также для выпуска клеточной и генной терапии. Площадка располагает лабораториями по культивированию клеток и имеет возможность производства вирусных векторов.

За последние пять лет компания Novartis инвестировала значительные средства в объект, который располагается в научно-индустриальном парке.

По информации BioNTech, программа BNT162 включает в себя пять mRNA-вакцин-кандидатов, которые в настоящее время проходят клинические испытания в США, Европе, Южной Америке и Китае. Компании BioNTech и Pfizer оценивают ведущего кандидата — BNT162b2 — в рамках глобального испытания 3-й фазы.

Ожидается, что предприятие в Марбурге будет работать в качестве одного из крупнейших производств mRNA в Европе наряду с двумя существующими объектами BioNTech, которые в настоящее время уже производят кандидатные вакцины от COVID-19 для клинических испытаний, а также, по меньшей мере, с четырьмя производственными площадками компании Pfizer в США и Европе.

BioNTech планирует производить на заводе дополнительные терапевтические препараты и вакцины, например, другие mRNA-вакцины, антитела, а также продукты клеточной и генной терапии, дабы поддержать развитие своего диверсифицированного портфеля продуктов для лечения рака и инфекционных заболеваний. Кроме того, BioNTech намерена использовать марбургский завод для внесения своего вклада в производство вакцины от COVID-19 для глобальных поставок, в том числе в Китай, где компания является партнером Fosun Pharma.

Отмечается, что предприятие в Марбурге имеет 100-летнюю традицию инноваций: производство, названное Behringwerke, было основано в 1904 году Эмилем фон Берингом (Emil von Behring), который разработал противодифтерийную и противостолбнячную сыворотки. Ученый использовал деньги, полученные от Нобелевской премии по медицине в 1901 году, на финансирования производства. С момента своего основания в 1904 году Behringwerke находится в авангарде фармацевтических и биологических инноваций, включая производство вакцин, что и привело к созданию высокоразвитой инфраструктуры.

gmpnews