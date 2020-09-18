ГК «Ниармедик» намерен в 2021 году запустить в производство линейку костных заменителей

В следующем году на площадке ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», входящей в ГК «Ниармедик», планируется начать производство новой линейки медицинских изделий для регенерации костной ткани Martiflex — Matriflex АПАТИТ, Matriflex МАТРИКС и Matriflex КОЛЛАГЕН. Все эти продукты основаны на оригинальных запатентованных разработках компании.

Эффективность и безопасность продуктов Matriflex доказана в рамках дорегистрационных испытаний, проведенных в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками.

«Появление на рынке новой отечественной линейки медицинских изделий для восстановления костной ткани решает две важные задачи. Во-первых, позволяет расширить направления применения данных продуктов в России, ввиду высокой конкурентоспособности продуктов Matriflex и их доступности для пациентов и клиник. Во-вторых, открывает перспективы импортозамещения и выхода на зарубежные рынки, учитывая высокую, сравнимую с лучшими аналогами, эффективность и безопасность данных продуктов. Важнейшим шагом в данном направлении является достоверное подтверждение результатов, одним из вариантов которого является публикация материалов доклинических и клинических исследований в высокорейтинговых международных журналах», — отмечает Алексей Веремеев, руководитель сектора «Медицинские изделия» группы компаний «Ниармедик».

В настоящее время первый продукт линейки — Matriflex АПАТИТ, представляющий собой очищенный гидроксиапатит кости (HA), уже проходит процедуру получения регистрационного свидетельства.

gmpnews