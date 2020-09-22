«ФК Пульс» поднялась в рейтинге Forbes на три строчки вверх

Опубликован очередной рейтинг Forbes крупнейших частных компаний России. Увеличив объем продаж на 8,2%, «ФК Пульс» продемонстрировала устойчивое развитие и поднялась на 3 позиции вверх.

Экономические итоги 2019 года эксперты характеризуют как стагнационный рост. ВВП России вырос на 1,3% (а годом ранее – 2,5%), промышленность подросла на 2,3% (3,5%), строительство – на 0,6% (6,3%), всего на 1,6% выросла розничная торговля, которая в 2018 году прибавила почти 3%. Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компаний Forbes. В 2018 году их совокупная рублевая выручка выросла на 22,2%, через год этот показатель составил 12,19%.

Суммарная выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 трлн руб. Самое большое представительство в рейтинге у торговли – 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн руб. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой. На 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга. Нефтегазовых компаний в списке 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн руб. – на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Среди других секторов отмечен следующий рост: недвижимость – на 27,7%, IT – 21,7%, строительство – 12%, цветная металлургия – 11,7%, финансы – 11,6%, телекоммуникации – 9,93%, машиностроение – 9,4%, химическая промышленность – 1,8%.

Черная металлургия упала на 2,5%, а угледобывающие компании – на 9,5%.

В рейтинг Forbes вошли компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Компании ранжированы по выручке за 2019 год. Годом основания компании считается год приватизации или создания частной компании. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе «СПАРК». Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков.

Источник: «ФК Пульс»

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