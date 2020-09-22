Препарат AMGen показал способность уменьшать раковые опухоли

Sotorasib, экспериментальный препарат американской биофармацевтической компании AMGgen, способствовал уменьшению опухоли у пациентов с прогрессирующим раком легких и у пациентов с раком толстой кишки. Данные исследований были представлены компанией в воскресенье.

Sotorasib является лекарством, действие которого направлено на мутацию гена KRAS (белка протоонкогена), приводящего к раку, вне зависимости от того, в каком органе возникла опухоль.

Среди 59 пациентов с немелкоклеточным раком легких (наиболее распространенный рак легкого) у 32% было отмечено уменьшение опухоли на 30%. У остальных — либо не было никаких улучшений от Sotorasib, либо зарегистрирован менее значительный эффект. Из 42 пациентов с колоректальным раком у 7% наблюдалось уменьшение опухоли, а у 74% — заболевание стабильно прогрессировало.

Компания ожидает, что к концу этого года будут получены результаты исследования рака легких средней степени, которые, возможно, позволят получить одобрения от регуляторов США.

Аналитикам интересно появление препарата-конкурента, воздействующего на мутацию KRAS. Также в конце этого года биотехнологическая компания Mirati Therapeutics намерена опубликовать данные, которые опровергают эффективность Sotorasib.

Исследователи, представившие данные AMGen на встрече Европейского общества медицинской онкологии, подчеркнули, что уменьшения опухолей наблюдались у пациентов с раком поджелудочной железы, эндометрия (слизистой тела матки), аппендикса, а также при меланоме. Было добавлено, что нежелательные побочные эффекты были замечены примерно у 12% испытуемых пациентов.

AMGen также тестирует препарат в сочетании с другими лекарствами, включая иммуноонкологический препарат Keytruda компании Merck & Co.

Ранее «ФВ» сообщал, что компания Бристоля «Бристол-Майерс Сквибб» зарегистрировала новые показания комбинации противоопухолевых препаратов ниволумаб и ипилимумаб. Показания касались в том числе и немелкоклеточного рака легкого.

Владимир Заболотских

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