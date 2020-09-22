Минздрав утвердил еще одно основание для внеплановой проверки аптеки

Аптека рискует подвергнуться внеплановой проверке в случае, если станет продавать хотя бы вдвое больше лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий индикатор риска нарушения обязательных требований утвержден приказом Минздрава № 893н от 24 августа, который опубликован 18 сентября.

Основанием для проведения Росздравнадзором внеплановой проверки аптеки может стать двухкратный и более рост количества приобретенных и проданных ею лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также аналогичное превышение средних показателей продаж этой категории медикаментов другими аптеками в пределах субъекта, за квартал по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сказано в приказе Министерства здравоохранения от 24.08.2020 № 893н, который опубликован на официальном портале правовой информации 18 сентября.

Первоначально в документе говорилось о медикаментах, обладающих психоактивным действием и подлежащих учету, однако из конечной редакции первая формулировка ушла. Теперь речь идет обо всех препаратах из перечня. Соответствующие данные для анализа продаж Росздравнадзор и его территориальные органы будут смотреть в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Всего регулятор предложил 10 оснований для внеплановых проверок.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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