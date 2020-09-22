Eli Lilly представила препарат для лечения рака молочной железы

Eli Lilly объявила об успешных исследованиях своего препарата Verzenio для лечения HR-позитивного и HER2-негативного рака молочной железы. Он показал лучшие результаты по сравнению с Ibrance, аналогичной разработкой Pfizer. Единственный недостаток Verzenio – побочный эффект в виде проблем с ЖКТ.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly выпустила свой аналог препарата Verzenio для лечения HR-позитивного и HER2-негативного рака молочной железы, который продемонстрировал свою высокую эффективность и имеет все шансы стать серьезным конкурентом для Ibrance, еще одного средства для лечения рака молочный железы, разработанного фармацевтической компанией Pfizer.

Основная цель препаратов – предотвратить рецидив рака (возобновления болезни после признаков выздоровления).

HR расшифровывается как гормональный рецептор. Опухоли молочной железы тестируются на рецепторы эстрогена (ER) и на рецепторы прогестерона (PR). Положительный результат будет означать, что гормоны подпитывают рак молочной железы человека. HER2 – сокращение от человеческого эпидермального рецептора фактора роста второго типа. Когда ген HER2 не функционирует должным образом, он воспроизводит слишком много копий, что приводит к чрезмерной экспрессии белка HER2. Это ведет к неконтролируемому делению клеток молочной железы и образованию опухолей. HER2-позитивный рак молочной железы имеет более агрессивный характер, чем HER2-негативный.

Согласно данным исследований, представленным в этом году на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), применение Verzenio в ходе стандартной эндокринной терапии после операции значительно снизило риск рецидива рака, на 25,3% у пациентов с высоким риском HR-позитивного, HER2-негативного раннего рака молочной железы.

Более того, Verzenio показал лучшие результаты эффективности по сравнению с Ibrance в аналогичном исследовании пациентов с ранней стадией рака молочной железы.

Успешные результаты испытаний Verzenio позволят данному препарату войти в программу лечения рака молочной железы.

Председатель Руководящего комитета ESMO заявил, что Verzenio станет новым словом в лечении пациентов с упомянутыми типами рака.

К концу года Eli Lilly представит результаты испытаний своего препарата нескольким регулирующим органам.

Однако отмечается, что у пациентов, принимавших Verzenio, наблюдались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ibrance не имеет таких побочных эффектов. Большинство случаев диареи были несерьезными и поддавались быстрому лечению. Несмотря на это, 4,8% добровольцев выбыли из исследований вследствие возникших проблем со здоровьем.

Ранее «ФВ» писал, что Eli Lilly пытается получить разрешение от американских регуляторов на экстренное применение своего лекарства от COVID-19.

Владимир Заболотских

pharmvestnik