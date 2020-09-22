Петровакс приступил к третьей фазе исследования китайской вакцины-кандидата от Covid-19

Компания «Петровакс», CanSino Biologics Inc. и контрактно-исследовательская организация «OCT Clinical» запустили вакцинацию первых добровольцев в медицинских центрах Москвы. Испытание является частью международного клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV, разработанной CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук.

В России стартовала вакцинация добровольцев в рамках III фазы международного клинического исследования китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV. Поучаствовать в этом исследовании захотели порядка 3 тыс. россиян, и набор участников еще продолжается. Об этом сообщает компания «Петровакс».

По данным «Петровакса», в данный момент первые добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений. По клиническому регламенту участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением в течение первых 28 дней после вакцинации и должны будут пройти четыре промежуточных очных осмотра в медицинских центрах. Согласно прогнозам специалистов, в течение этого срока у провакцинированных участников появится гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19. Спустя полгода добровольцам предстоит пройти контрольное обследование.

Клиническое исследование Ad5-nCov проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией и надлежащей клинической практикой. Вакцина Ad5-nCoV использует платформу аденовирусного вектора, несущего S-белок коронавируса.

После регистрации вакцины в России «Петровакс» планирует производить более 4 млн доз вакцины ежемесячно в 2020 году на собственном заводе в Московской области. С 2021 года объемы производства вакцины могут быть увеличены до 10 млн доз ежемесячно за счет планируемого расширения производственных мощностей. Производственный комплекс компании имеет российские и международные сертификаты GMP и обладает всем необходимым ресурсом для масштабного производства вакцин. «Петровакс» получит исключительные права на поставку вакцины как в России, так и в страны СНГ.

Екатерина Погонцева

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