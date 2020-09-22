Препарат AstraZeneca показал свою эффективность в борьбе с метастазами

Препарат «Тагриссо» фармацевтической компании AstraZeneca замедлил распространение определенного типа рака легких в мозг. В исследовании приняли участие пациенты на ранней стадии заболевания.

Самый продаваемый препарат англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca «Тагриссо» (осимертиниб) замедляет распространение определенного типа рака легких в мозг при диагностировании болезни на ранней стадии, передает Reuters со ссылкой на производителя лекарства.

В исследовании приняли участие пациенты, у которых болезнь была диагностирована достаточно рано для хирургического удаления опухоли легкого. Его результаты показали, что «Тагриссо» снижает риск распространения метастазов в головной мозг на 82%.

Результаты третьей фазы испытаний препарата, которые были представлены на конференции Европейского сообщества медицинской онкологии (ESMO), показали, что его использование может способствовать более ранней диагностике рака легких, отметили в AstraZeneca.

Согласно предыдущим результатам того же исследования, опубликованным в мае, «Тагриссо» сдерживал рак легких с мутацией EGFR (рецептора эпидермального фактора роста) на ранней стадии.

Мутация EGFR встречается примерно в четверти случаев рака легких в мире, но в Азии частота может достигать более 40%.

Алексей Петров

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